Sportitalia – Osimhen, fake news sulla sua valutazione: costa 55-60 mln e il Lille preferisce cederlo al Napoli

Victor Osimhen sembra essere un obiettivo concreto del Napoli, che prende informazioni sul costo del suo cartellino. Negli ultimi giorni si è parlato dell’esorbitante cifra di 80 milioni di euro, valutazione smentita categoricamente da Alfredo Pedullà.

L’esperto di mercato per conto di Sportitalia ci ha tenuto a precisare il vero stato delle cose: “Ne leggiamo di tutti i colori. Questa è l’ultima: pur di smontare una notizia con il solito gusto di chi pensa di saper tutto e spesso arriva dopo, una fonte (la stessa arrivata in ritardo su Mertens e dintorni) ha parlato della mega valutazione da 80 milioni del Lille per Victor Osimhen, l’attaccante classe 1998 in cima alla lista del Napoli. Bene, a scanso di equivoci possiamo aggiungere che si tratta di un’autentica fake news.

Il Lille lo valuta tra 55 e 60 milioni, il presidente Lopez ha un eccellente rapporto con De Laurentiis e vorrebbe “riparare” rispetto alla scorsa estate quando Pepé (sempre di proprietà Lille) era stato a un passo dal Napoli per poi virare verso l’Arsenal. Proprio l’Arsenal ha chiesto informazioni su Osimhen ma stavolta Lopez spera di favorire il Napoli, accetterebbe 40 milioni cash più il cartellino dell’esterno offensivo Ounas che gli piace moltissimo e che già la scorsa estate, come raccontato, era stato proposto per il famoso Pepé.

Il Napoli c’è, dunque, alle sue condizioni. Ovviamente non ha chiuso ma ha mostrato grande interesse e avviato i contatti da settimane. La fake news da 80 milioni di valutazione si aggiunge a quella, ancora più fake, che aveva accostato Aguero al Napoli. Doppio bingo sì ma al contrario”.