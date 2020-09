Sportmediaset – Il Tottenham vira su Milik. Mourinho: “Ho bisogno di un attaccante”

Sedotto e abbandonato da Roma e Juventus, Arkadiusz Milik è ormai fuori dal progetto Napoli e potrebbe sbarcare in Premier League. Ad accoglierlo a braccia aperte ci sarebbe il Tottenham, alla disperata ricerca di un partner per Harry Kane. “Ho bisogno di un attaccante – ha spiegato José Mourinho – Voglio che sia molto chiaro che il club sa che ne ho bisogno. Lo acquisteremo? Penso di sì, la squadra ne ha bisogno per una questione di equilibri”.

La lunga telenovela Milik potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Il suo rapporto con il Napoli è ormai irrimediabilmente compromesso, dopo essersi rifiutato di prolungare il contratto in scadenza nel 2021, ma l’attaccante polacco fatica a trovare una nuova sistemazione. Colpa (anche) dell’altissima valutazione di De Laurentiis, che non si schioda dai 40 milioni di euro. Un mesetto fa la Juve ci aveva seriamente pensato, aveva anche trovato l’accordo con il ragazzo ma in casa Napoli sono mai stati convinti a fondo dall’offerta bianconera, specialmente per le contropartite inserite nell’affare.

Poi ha iniziato a prendere forma un possibile scambio con la Roma che avrebbe coinvolto anche Under e indirettamente Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, sembrava promesso sposo alla Juve e i giallorossi hanno pensato a Milik come sostituto. Nelle ultime settimane, però, la pista si è parecchio raffreddata, con i campioni d’Italia che hanno virato su Luis Suarez visti anche i tentennamenti di Dzeko. La distanza tra domanda e offerta è ancora troppo ampia, Under non convincerebbe più la dirigenza partenopea, più indirizzata sull’incedibile Veretout.

A questo punto, in soccorso del giocatore potrebbe arrivare Mourinho. Scottato dai lunghi infortuni di Kane e Son nella passata stagione, lo Special One ha chiesto alla dirigenza un attaccante che posso sostituire o anche giocare insieme a Kane. Identikit che porta a Milik, non convocato contro il Pescara e sempre più ai margini.

