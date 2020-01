SSC Napoli, la radio ufficiale: “Amrabat e Rrahmani operazioni chiuse, arriveranno a giugno”

Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune news di mercato riguardo l’arrivo di Sofyan Amrabat e Amir Rrahmani:

“Secondo le nostre informazioni, il Napoli avrebbe già chiuso per il difensore kosovaro Amir Rrahmani e per il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat con il Verona, una doppia operazione per giugno. Lo devo dire con grande amarezza: il Napoli non ha un grande finalizzatore, se non Milik che però ha giocato dieci partite. Mercato? Ok la rifondazione, ma mi auguro che a gennaio possano essere fatti due colpi di livello finalizzati alla Champions League. Si rischia di finire in un tunnel pericoloso che può portare al baratro, stiamo attenti“.