Times – Inter, accordo con il Tottenham per la cessione di Lautaro

Dopo Hakimi e Lukaku, l’Inter potrebbe cedere anche Lautaro Martinez. Secondo quanto riferito dal ‘Times’, sarebbe arrivata al club nerazzurro una proposta da 70 milioni di euro più 20 di bonus. Il quotidiano inglese racconta di un accordo raggiunto tra l’Inter e gli Spurs, per quella che sarebbe una cessione clamorosa, la terza di questa sessione di mercato. Non semplice, comunque, che possa concretizzarsi considerando le proteste dei tifosi già per la cessione del belga e il netto ridimensionamento che subirebbe la squadra Campione d’Italia in carica.