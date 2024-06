La Juve pesca in casa Napoli e viceversa. Il club azzurro ha preso bianconeri e grandi ex come Manna e Antonio Conte, ma anche la Juve guarda in casa Napoli.

Come riporta TMW il club bianconero ha depositato il contratto di Giuseppe Pompilio, uomo fidato di Giuntoli in scadenza con il Napoli. Per lui inizia una nuova avventura.