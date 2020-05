TMW – Barcellona e Juve provano a chiudere un scambio, ma Arthur rifiuta i bianconeri

Quello tra Juventus e Barcellona continua a essere uno dei temi di mercato più intricati di queste settimane. Lo scambio sul tavolo è sempre il solito: Arthur da una parte, Miralem Pjanic e Mattia De Sciglio dall’altra. Una trattativa che va avanti da tempo, ma che ruota sempre attorno a un fattore: il sì dell’ex giocatore del Gremio. A riguardo, se da parte dei club non filtra totale negatività, arrivano nuove da parte dell’entourage del classe 1996.

CONTATTO DIRETTO – L’entourage del ragazzo fa sapere infatti di aver già espresso la sua volontà sia al Barcellona, in un summit con Planes e Abidal nella giornata di lunedì, che alla Juventus: nel fine-settimana ci sarebbe stato un contatto con gli uomini mercato bianconeri per ringraziare la Juve per l’interesse ma per confermare allo stesso tempo l’intenzione, da parte del calciatore, di voler restare insieme a Lionel Messi. Una fase di stallo che adesso assume contorni ancor più complicati verso la fumata bianca: la Juventus fa intendere di volere solo Arthur dal Barcellona, ma il giocatore punta i piedi e ha già espresso la sua volontà ai due club. Basterà per far cambiare obiettivo della trattativa? La palla adesso passa al club blaugrana, da capire se forzerà la mano col ragazzo.

Fonte: Tmw