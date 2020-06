TMW – Benevento, si lavora al doppio colpo dal Parma: possibile inserimento con il Napoli per Inglese

Manca solo l’ufficialità, ma oramai il Benevento giocherà la prossima stagione in Serie A. Già domani potrebbe essere tempo di festeggiare per la squadra di Filippo Inzaghi, già più che sicura della promozione. Per qusto i dirigenti campani stanno cercando il grande nome per presentarsi in Serie A e, stavolta, per rimanerci dopo la comparsa di qualche stagione fa.

DOPPIO COLPO DAL PARMA – In questo senso il Benevento ha già incominciato a muovere i primi passi. Il primo nome per l’attacco è per Gervinho, perché per l’ivoriano ci sono già alcuni passi in avanti dopo i primi contatti delle scorse settimane. C’è già un accordo di massima fra il club e il giocatore, bisognerà capire quale sarà l’intenzione del Parma: a gennaio Gervinho era stato ceduto per circa 5 milioni. E poi c’è la querelle Roberto Inglese: è in obbligo di riscatto per oltre 20 milioni di euro dal Napoli, il Benevento potrebbe entrare nella trattativa.

Fonte: Tmw