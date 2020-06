TMW – Cagliari, per Rog prima il riscatto e poi la cessione con plusvalenza: due club di Bundesliga sul croato

Marko Rog al Cagliari ha trovato una dimensione nuova. Dopo qualche stagione al Napoli senza trovare troppa continuità, in Sardegna aveva già collezionato 19 presenze e 1 gol, diventando uno dei pilastri del centrocampo di Rolando Maran. Tanto da fare arrivare interessamenti di Eintracht Francoforte e Red Bull Lipsia, con alcuni contatti già stretti con l’agente del calciatore.

RISCATTO E CESSIONE? Non sarà però una situazione semplice per il Cagliari di Giulini, perché prima dovrà riscattare – è in obbligo – il giocatore dal Napoli, poi trovare eventualmente una quadratura per la sua cessione. Il riscatto è fissato a 13 milioni di euro, ce ne vorranno almeno 20 per far sì che i sardi accettino eventuali offerte.

Fonte: Tmw