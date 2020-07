TMW – E’ sfida a 3 per Milik, ma intanto il Napoli valuta due nomi per il centrocampo

Ormai la strada è segnata e se non ci saranno colpi di scena Osimhen sarà il centravanti del Napoli. La prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva. Con il Lille il Napoli potrebbe fare anche l’operazione Gabriel, ma solo se partirà Koulibaly. A questo punto resta da capire quale sarà la nuova destinazione di Milik. In Inghilterra lo vogliono Tottenham e Arsenal, in Italia la Juventus è in pole position. Il Napoli in linea di massima non vorrebbe contropartite tecniche ma è disposto ad aprire nel caso solo per Bernardeschi. Intanto si sta definendo una lunga serie di rinnovi: Di Lorenzo, Mario Rui, Maksimovic e Zielinski. Anche Hysaj potrebbe restare. Nel caso di partenza di Allan, per il quale l’Everton resta la destinazione più probabile, il Napoli ha messo nel mirino Szoboszlai, giocatore che piace tanto anche al Milan. Un altro nome da tenere sempre presente è quello di Veretout. La Roma non vorrebbe cederlo ma di fronte ad un’offerta importante potrebbe fare una riflessione.

Fonte: Niccolò Ceccarini su Tmw