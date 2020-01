Tmw – Inter scatenata sul mercato, piace a centrocampo Kucka

Arrivato Christian Eriksen, non si ferma il calciomercato dell’Inter. Perché i nerazzurri potrebbero presto cedere Matias Vecino, oramai fuori dai piani del tecnico Antonio Conte, all’Everton: 14 milioni di euro la prima offerta, ma si aspetta un rilancio per arrivare intorno ai 17-18. Qualora l’affare andasse in porto, l’Inter vorrebbe chiudere la mediana con un altro arrivo, per evitare di rimanere sotto organico. Così, al netto del sogno Arturo Vidal, c’è un altro nome che piace: è quello di Juraj Kucka, attualmente in forza al Parma, per il quale c’è stato un contatto nelle ultime settimane. Sarebbe un’operazione last minute fra due club che godono di ottimi rapporti.

Fonte: Tmw