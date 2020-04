TMW – Liverpool, con l’addio di Matip la priorità e Koulibaly

I primi contatti ci sono già stati. Il Liverpool ha messo nel mirino Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli, il gioiello che Aurelio De Laurentiis ha deciso di cedere per la prossima stagione. Questo perché Manolas e Maksimovic danno già delle ottime risposte in senso di affidabilità. E poi perché sarà complicato vedere gli azzurri nuovamente in Champions League – con conseguente perdita di introiti – per la prossima stagione, a meno che non arrivi la vittoria del torneo eventualmente in dirittura d’arrivo tra agosto e settembre.

VALUTAZIONE NEBULOSA – La realtà è che il Liverpool vorrebbe affiancare Koulibaly a van Dijk, per una coppia davvero esplosiva e difficile da superare. Jurgen Klopp può cedere Joel Matip, difensore centrale camerunense che ora è il titolare, oppure declassarlo a primissima riserva. Più probabile la prima. Bisogna trovare però la quadra, perché Koulibaly prima del Coronavirus aveva un valore di oltre 100 milioni, attualmente è ovviamente inferiore. In ogni caso nelle prossime settimane le parti ne riparleranno, ma l’idea c’è ed è forte.

