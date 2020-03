TMW – Milan, avanza Rangnick per la panchina: i dettagli

Iniziano a filtrare ipotesi per il futuro del Milan, con la strategia disegnata da Hendrik Almstadt e da Ivan Gazidis che inizia a prendere forma. Una rivoluzione importante, che riguarderà la dirigenza che sarà snellita con gli addii sempre più probabili di Zvonimir Boban, di Paolo Maldini e di Frederic Massara, ma che toccherà anche la panchina.

Rangnick tecnico-ds? Il nome di Ralf Rangnick, sessantunenne coordinatore dell’attività calcistica del gruppo Red Bull, è in pole position. Visionario demiurgo del progetto dei bibitari, prima al Salisburgo, poi al Lipsia, ora nelle Americhe tra Bragantino e New York, è quello stimato maggiormente da Almstadt. Non l’unico, però. La sua figura andrebbe a inserirsi in un ruolo nuovo per il calcio italiano, quella di allenatore-direttore sportivo, supportata semmai da un uomo di fiducia.

Paul Mitchell al Milan? Altro punto interrogativo, altra ipotesi. Rangnick come tecnico-ds, con un chief scout forte al suo fianco. Si tratterebbe di Paul Mitchell, trentottenne di Manchester, tre anni come capo osservatore del Manchester e dal 2017 uomo di fiducia della Red Bull. Lipsia, coi giovani prima e coi big poi, ora al fianco di Rangnick tra New York e Bragantino. Curiosità: è stato, giovanissimo, l’uomo che ha lanciato al MK Dons il crack inglese Dele Alli del quale era stato compagno di squadra prima del ritiro a Milton Keynes. Al Southampton, invece, sua la scelta di prendere Sadio Mane.

Fonte: Tmw