Esterni con la valigia: andranno via anche Adam Ounas e Amin Younes. L’algerino, reduce dall’esperienza in prestito in Ligue1, ha diversi estimatori ed il Napoli proverà ad inserirlo nella trattativa con il Sassuolo per avere Jeremie Boga. Anche Younes potrà essere pedina da utilizzare per raggiungere qualche obiettivo o per fare una plusvalenza (era arrivato a parametro zero). Il Benevento è da tempo sulle tracce dell’ex Ajax, ma non è da escludere la pista estera.

Fonte: Tmw