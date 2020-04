TMW – Napoli, il valore di Koulibaly si è quasi dimezzato

La scorsa estate doveva essere uno dei pezzi pregiatissimi del mercato. Ma il Napoli, nello specifico il suo presidente Aurelio De Laurentiis, non si è mai voluto privare di Kalidou Koulibaly. Quello che da molti è considerato il miglior difensore dell’intera Serie A aveva mercato, eccome. Ma il numero 1 del club azzurro non si è mai nascosto: per far partire il suo pupillo non sarebbe bastata un’offerta da 100 milioni di euro. Una cifra, quella a due zeri, che all’epoca non sembrava particolarmente fuori dalla realtà, visto valore potenziale e reale del difensore classe ’91. Le voci di mercato, soprattutto quelle riguardanti il Manchester United, non si sono mai interrotte. E a queste si sono aggiunte quelle del PSG, superpotenza economica a caccia di un sostituto futuro di Thiago Silva. Ma oggi, per svariati motivi e nonostante l’intenzione del Napoli di non scendere sotto quella soglia, difficilmente il mercato regalerà strade del genere.

Valore di mercato attuale quasi dimezzato – Sì, avete letto bene. Potenzialmente quei 100 milioni di cui si parlava solo qualche mese fa rischiano di diventare una mera illusione. Come detto dietro un abbattimento del genere ci sono diversi fattori: il rendimento al di sotto degli standard del difensore (così come quello della squadra in generale) nella porzione di campionato fin qui giocata. E anche l’emergenza sanitaria, con annessi e connessi, che il mondo sta vivendo di certo non aiuta. I dati Transfermarkt parlano di un valore attuale, aggiornato ad aprile, di 56 milioni di euro. Quello del CIES, datato marzo, se possibile va ancora più giù: 40, massimo 50 milioni di euro. Si tratta del risultato di un loro algoritmo ovviamente, il Napoli può lecitamente chiedere quanto più ritiene opportuno e magari De Laurentiis riuscirà pure a spuntarla. Ma nonostante tutto dà un’indicazione importante di come, da neanche un anno a questa parte, la situazione legata al perno difensivo del Napoli sia profondamente mutata.

Fonte: Tuttomercatoweb.com