Reinildo Mandava è il primo obiettivo di calciomercato per il Napoli. Il giocatore è in scadenza e gli azzurri vogliono acquistarlo per la fascia sinistra. Il giocatore potrebbe arrivare a giugno, ma gli azzurri lavorano per convincere il Lille a cederlo a gennaio con un piccolo indennizzo. In questo modo il calciatore potrebbe ambientarsi meglio nel calcio italiano.

Lo riporta TMW.