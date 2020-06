TMW – Napoli, no alla rivoluzione ma il futuro di alcuni giocatori è in bilico: la situazione

In casa Napoli non ci saranno tanti stravolgimenti, ma per almeno 2-3 giocatori è possibile una cessione per finanziare il mercato. Ecco le ultime:

Gennaro Gattuso, confermatissimo per la prossima stagione, ha già dato il suo via libera alla cessione del centrocampista brasiliano Allan e dell’attaccante messicano Lozano. Quest’ultimo, scelto da Carlo Ancelotti la scorsa estate, non s’è mai integrato nella realtà partenopea e con l’arrivo del nuovo allenatore è scivolato in fondo alle gerarchie. Discorso diverso per Allan, il cui ciclo alle falde del Vesuvio è da considerarsi concluso: pesa anche la volontà del giocatore, che vuole andare via e già a gennaio avrebbe volentieri cambiato maglia.

Discorso diverso per Koulibaly – Per Gattuso, non è invece conclusa l’avventura di Koulibaly a Napoli. Dipendesse da lui, lo tratterrebbe volentieri anche per il prossimo anno, convinto che l’affinità con Manolas possa migliorare nei prossimi mesi.

E la permanenza è una possibilità, anche perché la valutazione che fa il Napoli del difensore senegalese è di circa 90 milioni di euro e il suo stipendio (è il più pagato della rosa) si aggira sui sei milioni di euro a stagione. Chi oggi può permettersi un investimento del genere? Probabilmente nessuno. Anche se in Premier League non mancano gli estimatori: Liverpool, Manchester City e Manchester United.

Per Milik settimana decisiva – In uscita in questa finestra di calciomercato potrebbe esserci anche Arkadiusz Milik, calciatore che ha un contratto in scadenza tra un anno. Programmato per questa settimana un ulteriore contatto col suo entourage per capire se ci sono i margini per un rinnovo: se non arriverà, il bomber polacco verrà messo sul mercato per evitare che possa andare via a parametro zero tra un anno. Dove? Premier League o Atletico Madrid. Piace anche alla Juventus, ma ancora nessuna mossa concreta.

Fonte: Tmw