TMW – Napoli, nome nuovo per il centrocampo: è Danilo del Nizza

Nome nuovo per il centrocampo del Napoli, che dovrà sostituire il partente Allan. L’indiziato, secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com, è Danilo Barbosa da Silva, in forza al Nizza: “Contratto in scadenza nel 2021, è un centrocampista di quantità, qualità, spada e fioretto. Regista e frangiflutti, Danilo ha estimatori in Serie A.

Come la Fiorentina, che cerca un giocatore con quelle caratteristiche per dare ordine alla mediana. Come il Napoli, che nel ruolo ha de facto ceduto Allan all’Everton e dove anche Diego Demme potrebbe andare (ma occhio alle maxi-offerte in arrivo per Fabiàn Ruiz). Il profilo è sul taccuino azzurro e non è da escludere che alla fila possano aggiungersi presto altre, anche in Spagna”.