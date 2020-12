TMW – Napoli, offerta all’Hajduk Spalato per Vuskovic: i dettagli

Secondo quanto riferito da ‘Tuttomercatoweb.com‘, il Napoli è al lavoro per l’acquisto di un nuovo difensore centrale. La dirigenza partenopea ha gli occhi puntati su Mario Vuskovic, in forza all’Hajduk Spalato. Per il croato, il Napoli ha avanzato un’offerta da 3,5 milioni di euro. Tuttavia, l’Hajduk vorrebbe monetizzare di più dalla sua cessione. Vuskovic è un classe 2001 col contratto in scadenza nel 2024 e questa stagione ha collezionato 13 presenze in tutte le competizioni, di cui due ai preliminari di Europa League, per un totale di 1.125′.