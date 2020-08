TMW Radio – Napoli, bloccato Gabriel: prima serve cedere Koulibaly. A centrocampo tutto su Veretout

Nicolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha fatto il punto sul mercato del Napoli:

“Anche il Napoli è in movimento ma deve prima passare dalle cessioni. Per la difesa Gabriel è stato bloccato ma fino a quando non verrà ceduto Koulibaly il club azzurro non può chiudere l’operazione. E lo stesso vale a centrocampo dove in uscita rimane Allan. L’Everton rimane a oggi la soluzione più probabile ma ancora la società inglese non ha affondato il colpo. Nel caso di un suo addio, il Napoli è pronto a spingere forte sull’acceleratore per Veretout. La Roma non lo vuole vendere ma di fronte ad un’offerta interessante potrebbe sedersi al tavolo delle trattative.