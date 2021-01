TMW – Serie A, i dieci contratti in scadenza più caldi del campionato: ci sono due azzurri

La redazione di Tuttomercatoweb ha stilato la “top 10” con i giocatori in scadenza giugno 2021. Lista lunghissima che comprende anche calciatori azzurri come Hysaj, Maksimovic e Milik i quali, già da oggi 1 gennaio, secondo le nuove NOIF, possono firmare un contratto che potrà poi essere depositato dal 1° febbraio.

Questi i dieci casi più caldi della A secondo TMW:

Gianluigi Donnarumma A ballare c’è la cifra del rinnovo. Pare che abbia chiesto 10 milioni ma c’è disponibilità a trattare: il tempo stringe, le grandi d’Europa sono sull’attenti.

Zlatan Ibrahimovic Il rinnovo sarà discusso nelle prossime settimane. Ha rivoluzionato il Milan, deciderà insieme al club in armonia.

Giorgio Chiellini La palla è nelle sue mani. Un anno ancora, dopo l’Europeo, magari due fino al Mondiale e poi un posto in dirigenza?

Hakan Calhanoglu La situazione si sta schiarendo. Le parti si sono avvicinate, dopo il lockdown un nuovo incontro. Per la firma?

Arkadiusz Milik Addio garantito. Adesso ADL chiede 18 milioni, nessuno li pagherà con la scadenza a giugno. L’Atletico lo gradirebbe e non è il solo.

Franck Ribery Commisso dovrà affrontare il tema Ribery insieme alla dirigenza. Punterà ancora sul francese o l’ex Bayern cercherà nuovi lidi dove chiudere la carriera?

Henrikh Mkhitaryan L’armeno e la Roma sono concordi. Avanti insieme. Ha conquistato la piazza, Fonseca e anche gli addetti ai lavori.

Gianluigi Buffon Ultimo giro di valzer? Deciderà a fine stagione. La società comunque gli prepara un futuro in bianconero se lo vorrà.

Fabio Quagliarella Il rinnovo di un anno sembra all’orizzonte. Le ultime dicono che la punta campana dovrebbe andare avanti in blucerchiato almeno per un’altra stagione.

Nikola Maksimovic Questione spinosa: al momento viaggia verso l’addio, ci pensa l’Inter ma anche società all’estero. Napoli non sembra nel suo futuro.