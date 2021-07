Tutino, l’agente: “Bisogna vedere la volontà del Napoli di puntare su di lui, ma può stare a quei livelli”

Tra i suoi assistiti Mario Giuffredi ha anche il calciatore azzurro Gennaro Tutino. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo:

“Partirà per il ritiro con il Napoli, ha le qualità tecniche e fisiche per giocare in azzurro, forse nemmeno lui e il Napoli sanno quanto è forte. Il problema è capire la volontà del Napoli di voler puntare su Tutino. Chi viene dal settore giovanile a volte viene preso poco in considerazione. Potenzialmente può stare lì ma bisogna vedere la voglia del Napoli di puntare su di lui”