Tutti pazzi per Tonali: offerta choc del Barcellona, alla finestra Inter e Milan

Tutti pazzi per Tonali. Il centrocampista del Brescia, indicato da tutti come il futuro del calcio italiano e non solo, è corteggiato dai club più importanti del mondo e da molti club italiani. Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, in queste settimane per il centrocampista di Lodi si sarebbe fatto avanti il Barcellona con un’offerta importantissima: circa 70 milioni di euro. Una cifra che ha fatto riflettere il Presidente Cellino, che starebbe pensando di cederlo vista anche l’imminente crisi finanziaria che colpirà tutti i club di calcio. Non solo il Barcellona, ovviamente, sul 20enne: l’offerta più alta sarebbe stata del PSG, che avrebbe messo sul piatto 75 milioni di euro. Anche il Real Madrid avrebbe lui come obiettivo, dati anche gli ottimi rapporti del suo agente, Beppe Bozzo, con i blancos. Anche il Milan e l’Inter ci pensano: i rossoneri vedono in lui l’uomo giusto per rilanciare il progetto di Elliott, mentre all’Inter, Conte stravede per il ragazzo e sarebbe pronto ad affidargli le chiavi del centrocampo. Una chiave importante per i nerazzurri potrebbe essere Lautaro Martinez, che con la cifra di 111 milioni di euro potrebbe aprire le porte al centrocampista del futuro. Più dietro la Juventus, che non gli garantisce il posto da titolare, e il Napoli, da sempre interessato ai giovani prospetti.