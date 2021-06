Secondo quanto riferito da ‘TuttoC.com‘, Alessandro Zanoli lascerà il Legnago e tornerà al Napoli dal prestito. Nell’ultima stagione ha disputato da titolare il campionato di Serie C, collezionando 38 presenze tra regular season e playout. Per il terzino destro, sono arrivati anche un gol e tre assist. L’idea del Napoli sarebbe quella di un nuovo prestito, stavolta in Serie B dove Zanoli ha molto mercato: il difensore classe 2000 piace alla Reggina che è in pressing.