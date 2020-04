Tuttosport – Anche il Milan si muove per Jovic. Ma sarebbe una seconda scelta

Il Napoli muove i primi passi verso Luka Jovic, giovane attaccante acquistato dal Real Madrid tra l’entusiasmo generale ma che non ha mai lasciato il segno finora.

Gli azzurri lo seguono per ovviare alla sempre più probabile partenza di Arkadiusz Milik, ma nella corsa al serbo ora si inserisce anche il Milan. Stando a quanto riporta oggi Tuttosport, il club rossonero starebbe prendendo informazioni su di lui e lo prenderebbero volentieri in prestito per alleggerire la spesa. Jovic che, tuttavia, rappresenterebbe solo una seconda scelta.

La priorità del sodalizio capitanato da Elliot si chiama Myron Boadu, in forza all’AZ Alkmaar, il cui valore è di circa 25 milioni di euro: cifra che, però, sembra non rappresentare un problema per il Milan.