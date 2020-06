Tuttosport – Callejon, nonostante le lacrime di Roma il futuro non è ancora deciso: lo spagnolo riflette sull’offerta del Napoli, la situazione

Il futuro di Josè Maria Callejon è ancora in bilico: lo spagnolo è in scadenza a fine mese con il Napoli e sta valutando con attenzione cosa scegliere. La proposta di rinnovo degli azzurri è ancora sul tavolo, ma non è l’unica come viene riportato dall’edizione odierna di Tuttosport: “Le lacrime di Roma non dovrebbero invece cambiare il destino di Callejon. Lo spagnolo ha in mano già da tempo un’offerta di rinnovo per due anni più opzione per il terzo alle stesse cifre attualmente percepite. Toccherà a lui farsi sentire prima che sia troppo tardi, anche se l‘idea di un ritorno in Spagna sembra più da ricondurre a una scelta di vita che ad un discorso economico o progettuale”