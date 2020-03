Tuttosport – Hellas Verona, su Kumbulla tanti top club: base d’asta 30 milioni, c’è anche il Napoli

L’Hellas Verona, dopo le cessioni già decise di Amrabat alla Fiorentina e di Rrahmani al Napoli, è pronta a dare vita a un’asta per la cessione di Kumbulla. La base dell’asta sarà 30 milioni di euro, con diversi club italiani e stranieri (c’è anche il Napoli) pronti a mettersi in fila per provare a trovare un accordo. Intanto non è ancora certa la permanenza di Ivan Juric a cui non è stato proposto il rinnovo su base condivisa nonostante il contratto in scadenza a fine stagione.

A riportarlo è Tuttosport.