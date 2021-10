Tuttosport – Il Napoli pensa a Onana per il post Ospina: ci sono anche Barça e Inter

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, il Napoli potrebbe inserirsi per la corsa a Onana, finito nel mirino di Barcellona e Inter. Il portiere dell’Ajax si libera l’anno prossimo a parametro zero:

“Barcellona permettendo, l’erede prescelto di Samir Handanovic all’Inter ha un nome e un cognome: si tratta di Andre Onana. Una partita ancora aperta, nella quale, almeno a livello teorico, si potrebbe inserire anche il Napoli, che ha già chiesto informazioni per il dopo Ospina, o i tanti altri club europei interessati al portiere. Per evitare qualsiasi problema, l’Inter potrebbe cercare di anticipare l’arrivo dell’atleta. Ma l’approdo di Onana in nerazzurro a gennaio, quando comunque disputerà la Coppa d’Africa, significherebbe un indennizzo per l’Ajax e il rischio di poter minare la stabilità di uno spogliatoio che considera Handanovic un titolarissimo e leader indiscusso. Una situazione scomoda che tutti vogliono evitare“.