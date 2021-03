Non è finito il corteggiamento della Juventus nei confronti di Arek Milik. L’ex attaccante del Napoli, attualmente al Marsiglia, potrebbe tornare quest’estate in Serie A, proprio ai bianconeri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la squadra piemontese potrebbe esercitare la clausola da 12 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions League dei francesi, riportando la punta polacca in Serie A.