Tuttosport – Lazio, il nuovo obiettivo di Lotito è Lorenzo Insigne

Sorpresa Lazio. Tuttosport oggi in edicola racconta che l’obiettivo nuovo per il club di Claudio Lotito sarebbe Lorenzo Insigne. Sfumato Olivier Giroud, il presidente biancoceleste vorrebbe regalare a Simone Inzaghi un attaccante di valore. Il costo è proibitivo, non meno di sessanta milioni di euro, e anche l’ingaggio frena il sogno (5 milioni a fronte di 3,5 più bonus come tetto biancoceleste). Però il club capitolino proverà a tentare Insigne col progetto, con un futuro in Champions, con la possibilità di giocare in attacco con l’amico Ciro Immobile

Fonte: Tuttomercatoweb.com