Un’avventura che sembra giunta già al termine, quella di Fernando Llorente con la maglia del Napoli. Secondo quanto riporta Tuttosport, lo spagnolo potrebbe presto abbandonare la squadra azzurra per tornare al Tottenham, in prestito. Infatti, Gattuso starebbe pensando di puntare forte su Mertens, recuperato l’infortunio in Belgio. Il numero 14 azzurro ha voglia di superare il record di gol in maglia azzurra e ci proverà in quelli che potrebbero essere gli ultimi 6 mesi in maglia azzurra.