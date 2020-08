Tuttosport – Napoli, in caso di addio di Lozano arriveranno due esterni: torna d’attualità il nome di Rashica

L’edizione odierna di Tuttosport ha parlato di Hirving Lozano e dei suoi possibili sostituti in caso di cessione:

“Per quanto è stato pagato al PSV (42 milioni) e per quello che guadagna (4,2 a stagione) è complicato trovargli una destinazione di media grandezza e allora non è detto che non resti alle dipendenze di Gattuso. Se un club come l’Everton dovesse credere in lui, allora il Napoli sarebbe costretto a prendere non più uno, ma due attaccanti esterni. Boga del Sassuolo resta il preferito, poi Under e Rashica del Werder Brema“.