Dopo l’infortunio occorso a Sergio Ramos il Psg ha sondato il terreno per Koulibaly. Come riporta Tuttosport il club francese ha offerto 35 milioni per il giocatore, offerta subito rifiutata dal Napoli ed il giocatore ha accettato la scelta complice un contratto da 6 milioni che non implica frizioni.