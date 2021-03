Tuttosport – Napoli su Emerson Palmieri, ma l’Inter è in pole grazie a Conte: la situazione

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul futuro di Emerson Palmieri, obiettivo di mercato del Napoli ma anche dell’Inter. A tal proposito il quotidiano scrive: “Ci sono i big che non necessitano di chissà quali relazioni e per questo non bisogna togliere dalla lista degli obiettivi due soliti noti, ovvero Marcos Alonso ed Emerson Palmieri del Chelsea. Almeno uno lascerà Londra, con l’oriundo azzurro in pole position: la concorrenza è ricca, visto che in Italia sono sulle sue tracce da tempo sia la Juventus che il Napoli, ma Emerson sa di essere stimato da Conte e avrà un occhio di riguardo per il suo ex tecnico ai Blues, sempre se l’Inter avrà la forza di agire e non verrà bruciata sul tempo dalle rivali.”