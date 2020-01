Il Napoli non perde tempo, ed è pronto a sostituire Faouzi Ghoulam. Secondo quanto riporta Tuttosport, nelle ultime ore è stato fatto un nome nuovo per la corsia sinistra per gli azzurri. Si tratterebbe di Sead Kolasinac: l’esterno bosniaco dell’Arsenal è in rotta con la società londinese e presto potrebbe approdare in Serie A. Forte l’interesse della Roma, che proverà l’affondo in estate, mentre il Napoli, ad oggi, avrebbe effettuato solo un sondaggio senza portare avanti il discorso.