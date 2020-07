Tuttosport – Possibile scambio Milik-Bernardeschi, Gattuso prova a convincere l’ex viola: la situazione

Arkadiusz Milik alla Juventus e Federico Bernardeschi al Napoli: lo scambio è ancora lontano dalla chiusura, ma qualcosa continua a muoversi sottotraccia. Questo l’importante annuncio del quotidiano Tuttosport, che spiega come il Napoli, tramite il lavoro dei soliti intermediari, ha capito benissimo che Milik, oltre a non prolungare (accordo in scadenza nel 2021), ha un desiderio ben chiaro in testa: raggiungere Sarri. Allo stesso tempo alla Continassa hanno capito che il Napoli, pur sperando in una cessione all’estero (Atletico e Tottenham), è disposto comunque a parlarne per soldi (non meno di 40 milioni) o per Federico Bernardeschi.

Il quotidiano scrive di un possibile intervento nella trattativa di Rino Gattuso, pronto a scendere in campo per convincere l’ex viola ad accettare Napoli: “L’ex Fiorentina, già nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis in passato, è un pallino di Rino Gattuso. E secondo i ben informati il carisma del tecnico azzurro alla lunga potrebbe convincere lo juventino a prendere in considerazione l’ambizioso progetto dei vincitori dell’ultima Coppa Italia”.