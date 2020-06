Tuttosport – Rinnovo imminente per Mertens, Zielinski e Gattuso: ufficialità ad un passo, i dettagli

Come scrive Raffaele Auriemma sulle pagine di Tuttosport, in casa Napoli sembrano imminenti le ufficialità dei rinnovi per Mertens, Zielinski e mister Gattuso: “Prima i rinnovi, poi si vende e poi si compra: l’unico sforzo che si potrebbe fare riguarda l’attaccante centrale. Il cronoprogramma del Napoli è scritto in maniera fin troppo chiara, anche se la squadra-mercato diretta dal ds Giuntoli continua a monitorare calciatori che potrebbero essere utili al team che sarà allenato da Gattuso. E quello del coach sarà il primo rinnovo contrattuale sul quale il presidente metterà la firma appena le parti avranno trovato l’accordo su tutti i punti ancora da discutere: l’unica cosa certa è la durata che sarà triennale. Poi Mertens e Zielinski, con i quali (invece) si è discusso per lunghi mesi, fino a trovare la stretta di mano davvero su tutto. Sia il belga che il polacco guadagneranno circa 4 milioni netti a stagione, accordo biennale (con opzione per il terzo) a favore del primo ed impegno quadriennale (con opzione per il quinto anno) a favore del secondo. I loro contratti viaggiano da uno studio di avvocato all’altro, da quello belga e quello polacco, senza dimenticare le collaborazioni con alcuni legali italiani, per poi stilare l’accordo definitivo che dovrebbe (per entrambi) trovare la luce entro la fine del mese”.