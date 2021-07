L’edizione odierna di ‘Tuttosport‘ ha scritto di un accordo tra Tutino e la Salernitana. Superata, dunque, la concorrenza del Parma:

“Salernitana: accordo raggiunto col Napoli per il ritorno in maglia granata di Tutino, attaccante protagonista della promozione in A con 14 reti in gare ufficiali. Trattativa avviata per Grassi del Parma e occhi sul duo Samp Bonazzoli-Depaoli“.