Come ripota l’edizione odierna di Tuttosport, la Sampdoria punta Fernando Llorente per rinforzare il reparto offensivo. Visti anche i tanti problemi fisici in attacco, il club di Ferrero ci sta riprovando per lo spagnolo, che ha inseguito già ad ottobre senza concludere l’affare. Il Napoli apre alla cessione, ma il giocatore chiede 18 mesi di contratto e non ha ancora dato l’ok al trasferimento perché preferirebbe il ritorno in Spagna, dove però al momento non ha proposte concrete.