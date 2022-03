Tuttosport – Torino, la prima scelta per la porta è Meret

Il Napoli sta puntando sempre di più su David Ospina, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Alex Meret è infortunato per la frattura a una vertebra, ma Spalletti in campionato gli ha quasi sempre preferito il portiere colombiano, anche quando il portiere della nazionale italiana era ‘sano’. Il contratto di quest’ultimo scadrà nel 2023, ed entrambe le parti in causa devono fare una scelta: rinnovo o cessione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, Meret è la prima scelta del Torino per il prossimo anno. Apprezzato da Juric, la dirigenza granata ci proverebbe qualora le trattative per il rinnovo non andassero a buon fine.