UFFICIALE – Atalanta, preso Koopmeiners dall’AZ

L’Atalanta ha comunicato, sul proprio sito, l’acquisto di Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar. Il centrocampista era stato accostato anche al Napoli in passato: Atalanta B.C. comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Teun Koopmeiners dall’AZ Alkmaar”. Le parole del giocatore sul sito ufficiale del club: “Sono davvero entusiasta di essere un giocatore dell’Atalanta. Sono convinto sia un club perfetto per me. Mi piace molto anche il vostro Paese e la vostra cultura” sono le prime parole da giocatore atalantino di Teun Koopmeiners che ha aggiunto “Marten de Roon e Hans Hateboer mi hanno raccontato tante cose positive sia della Società che della città e delle persone. Non vedo davvero l’ora di incontrarvi”.