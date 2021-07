UFFICIALE – Napoli, rinnovato il prestito del 2001 Sgarbi al Legnago Salus: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, il Legnago Salus ha reso noto l’ingaggio in prestito dell’attaccante azzurro classe 2001 Lorenzo Sgarbi: “F.C. Legnago Salus − si legge − comunica di aver raggiunto un accordo annuale con SSC Napoli per il diritto temporaneo alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Sgarbi. “Lollo”, quindi, rimarrà con noi anche per la stagione appena iniziata, dopo la sfortunata esperienza dello scorso anno, quando un brutto infortunio gli ha fatto saltare buona parte della stagione. Augurandogli e augurandoci che questa esperienza bis sia più fortunata e ricca di soddisfazioni − conclude la nota − intanto non possiamo che dirci felici di vederlo ancora in biancazzurro“.