UFFICIALE – PSG, rescissione consensuale del contratto per Jesé Rodriguez

Jesé Rodriguez ha ufficialmente lasciato il Paris Saint-Germain. Per l’esterno spagnolo è arrivata la rescissione consensuale del contratto, che era in scadenza nel 2021. Era arrivato nel 2016 dal Real Madrid, ma è stato spesso ceduto in prestito in giro per l’Europa: Las Palmas, Stoke City, Betis, Sporting Lisbona. Nelle ultime settimane è finito al centro di diverse polemiche perché, secondo la stampa scandalistica e le dichiarazioni di Rocio Aimar, avrebbe tradito la compagna Aurah Ruiz con la stessa Aimar. Insomma, non c’è pace per il classe ’93 che ora dovrà cercarsi una nuova squadra.