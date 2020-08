ULTIM’ORA – Sportitalia – Napoli, l’alternativa a Gabriel è Matvienko dello Shakhtar: trattativa in corso

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, sul proprio sito ha rilasciato alcuni aggiornamenti riguardo il mercato in entrata e in uscita del Napoli:

“Il Napoli farà operazioni in entrata soltanto quando uscirà qualcuno, in primis Koulibaly (promesso sposo del Manchester City) e Allan (sempre più vicino all’Everton). Per questo motivo le notizie che da ieri danno Gabriel, difensore centrale del Lille, sempre più vicino all’Arsenal appartengono a quanto era stato messo in preventivo. Vediamo come finirà. Intanto, possiamo anticiparvi che è in corso a sorpresa una trattativa con lo Shakhtar per Mykola Matvienko, un altro extracomunitario, difensore centrale classe 1996 di grande qualità che lo scorso gennaio era stato molto vicino proprio all’Arsenal. Valutazione in abbondante doppia cifra, al Napoli piace moltissimo perché può agire anche da terzino sinistro. C’è la concorrenza del Leeds, ma il Napoli ha acceso i fari. A maggior ragione se Gabriel decidesse di non aspettare e di firmare per l’Arsenal. Ricordiamo che il Napoli ha comunque messo in preventivo di prendere due centrali difensivi, anche Maksimovic è in uscita. E Papastathopoulos resta in lista, ma ora precedenza a Matvienko aspettando l’ultima decisione di Gabriel“.