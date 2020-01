Under 15, ecco la nuova coppia gol che fa sognare Napoli

Vilardi e Russo, Russo e Vilardi. Cambiando l’ordine dei fattori il prodotto non cambia. A Napoli, il leitmotiv di questa stagione è sempre lo stesso. Mario Vilardi e Lorenzo Russo sono i due attori principali del grande film che sta girando la formazione partenopea. Il team del tecnico Sorano sta dominando il girone C di categoria e si trova in vetta alla classifica con un gap di due distanze rispetto alle inseguitrici Pescara e Frosinone, entrambe a quota 34. E se è vero che l’allenatore azzurro sta guidando i suoi come meglio non poteva, e se è vero che tutta la squadra si sta rendendo protagonista di una stagione eccellente, è pur vero che Russo e Vilardi sono i due trascinatori indiscussi, almeno dal punto di vista realizzativo. Il fantasista numero 10 ha raggiunto le 7 reti, mentre “Il Ghepardo” è arrivato ad 8 gol realizzati. Ed è proprio nella trasferta siciliana che è emerso, ancora una volta, tutto il cuore napoletano con una splendida rimonta dopo il momentaneo vantaggio locale. La formazione di Sorano pareggia i conti con Mazzone e poco prima dello scadere arriva l’episodio che fa esplodere di gioia il Napoli. Vilardi si presenta davanti al portiere avversario e scaraventa in rete il gol che vale la conquista di altri tre punti pesantissimi. Domenica al Kennedy arriva la Roma di Tugberk Tanrivermis, quella Roma che a Trigoria si arrese proprio ai campani uscendo sconfitta per 1-2. La strada è ancora lunga, la prima posizione del girone è ambita e inseguita da diverse squadre, Pescara e Frosinone hanno disputato una gara in meno e la formazione capitolina è sempre in agguato. Ma se il Napoli riuscisse a mantenere questo trend vincente, se Lorenzo Russo e Mario Vilardi dovessero continuare con questo rendimento personale, sarà davvero dura per le altre.

Fonte: La Giovane Italia