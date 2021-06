A gennaio sembrava essere a un passo dal Napoli, oggi Mattia Zaccagni è finito nel mirino del Milan per sostituire Calhanoglu, approdato all’Inter. Il Verona potrebbe vendere il proprio gioiello, in scadenza di contratto nel 2022. A tal proposito, arrivano le parole di Maurizio Setti, presidente degli scaligeri: “Sta bene da noi, non dobbiamo venderlo per forza. Se arrivasse una richiesta adeguata la valuteremo perché Mattia vale una squadra di Champions”.