Younes verso l’addio, la radio ufficiale: “Torino in pole, Sampdoria e Genoa alla finestra”

C’è anche il mercato in uscita a tenere ancora caldo l’ambiente in casa Napoli. Se Matteo Politano resta il nome in cima alla lista del club partenopeo per questa sessione di mercati, il ds Giuntoli sta lavorando anche alle cessioni, come raccontato da Valter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Esiste una vera e propria trattativa tra Napoli ed Inter per Politano, Giuntoli è a Milano ma non per Politano: oggi potrebbe essere una giornata importante per Younes: c’è fortissimo il Torino, attenzione alla Sampdoria, c’è anche il Genoa”.