La Primavera, dopo l’autorizzazione dell’Asl, è tornata ad allenarsi allo stadio “Piccolo” di Cercola, la partita di Pisa in programma sabato 31 ottobre sarà rinviata (ufficializzato il recupero per sabato 14 novembre). La speranza è che si possa tornare in campo sabato 7 novembre contro il Frosinone e magari anche dai tamponi arrivino buone notizie, poichè al momento ci sono sette giocatori contagiati che sono ovviamente in isolamento domiciliare e quindi non partecipano agli allenamenti. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, la vera novità riguarda la direzione della Primavera. Dopo pochi mesi è andato via per motivi personali Aladino Valoti, ufficializzato in estate come direttore sportivo della Primavera azzurra che prova a ritornare nel nella serie A della categoria. Al suo posto è arrivato Stefano Stefanelli, nelle ultime due stagioni direttore sportivo al Carpi e nell’annata precedente ha lavorato con lo stesso ruolo alla Vis Pesaro.

A cura di Ciro Troise

