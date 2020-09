ESCLUSIVA – Il Napoli pesca in casa Bari: tre rinforzi per le giovanili

Si crea l’asse Napoli-Bari, due club che appartengono alla famiglia De Laurentiis. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, il Napoli porta a casa tre rinforzi giovanili, individuati durante le amichevoli dello scorso 4 gennaio. Il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava ha definito tre acquisti: due per l’Under 16 ed uno per l’Under 17. Nella formazione di Bevilacqua sono pronti ad aggregarsi il portiere Claudio Turi e il difensore centrale mancino Domenico Dachille.

Per l’Under 17, invece, è in arrivo il cugino d’arte Daniel Hysaj, difensore classe ‘2004 e cugino dell’esterno azzurro della prima squadra Elseid Hysaj. I tre innesti in arrivo dal Bari hanno anche un percorso nelle Nazionali giovanili, ad ottobre sono stati convocati per un raduno a Roma delle rappresentative di categoria Lega Pro. Turi è stato convocato dal ct Patrizia Panico anche a gennaio per uno stage concluso con un’amichevole contro l’Under 15 della Fiorentina.

A cura di Ciro Troise

© RIPRODUZIONE RISERVATA