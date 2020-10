La Primavera ha terminato l’isolamento fiduciario a cui era stata sottoposta dopo la positività al Covid-19 emersa per un calciatore la scorsa settimana. Ieri pomeriggio, dopo l’autorizzazione ufficiale dell’Asl competente, i ragazzi di mister Cascione sono tornati a sostenere gli allenamenti. La partita contro il Pescara, valida per la seconda giornata del girone B del campionato Primavera 2 e in programma sabato 17 ottobre, è stata rinviata a data da destinarsi proprio per i disagi avuti dal Napoli.

Oggi, secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, nel gruppo degli azzurrini ci sarà un ragazzo in prova, il centrocampista classe ‘2001 Riccardo Cataldi, svincolato dopo l’esclusione del Trapani dal campionato di serie C. Cataldi è cresciuto nel vivaio della Roma vincendo uno scudetto e una Supercoppa Under 17, ha vissuto una stagione in prestito al Venezia e poi è stato ceduto a titolo definitivo al Trapani, disputando un ottimo campionato Primavera 2.

Il 7 marzo, quando è stato interrotto il torneo a causa della pandemia, il Trapani era secondo nel girone B, a dieci punti dall’Ascoli, che con la decisione del Consiglio Federale della Figc di cristallizzare la classifica ha ottenuto la promozione nel campionato Primavera 1. I siciliani erano in prima linea per la qualificazione ai play-off ma il sogno è sfumato a causa del Covid-19.

Cataldi è un play, un organizzatore di gioco, Scurto (che ora allena la Spal nel campionato Primavera 1) l’aveva scelto come rigorista e, infatti, nello scorso campionato ha realizzato sette gol. L’allenatore Cascione e il direttore sportivo della Primavera Valoti studieranno le sue caratteristiche in allenamento e decideranno se tesserarlo per aggregarlo al gruppo che punta al ritorno nella serie A della categoria, a partire dalla trasferta di Reggio Calabria del prossimo 24 ottobre. Il Napoli ha iniziato male il campionato con la sconfitta per 4-1 sul campo del Lecce e vuole riscattarsi.

