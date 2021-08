La Primavera del Napoli, dopo la sconfitta in amichevole contro la Turris di martedì scorso, sta continuando la preparazione a Cercola. Frustalupi vuole rendere gli azzurrini pronti per il debutto in campionato, previsto in trasferta contro il Bologna sabato 28 agosto alle 14:30. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, in questi giorni è in prova nel gruppo della Primavera un centrocampista francese classe ‘2002. Sarebbe il quinto ‘2002 in organico, oltre ad Idasiak, Costanzo, Spedalieri e Cioffi e il regolamento prevede il diritto ad avere in rosa cinque ragazzi nati nel 2002.

Si tratta di Coli Saco, profilo classe ‘2002 ben strutturato fisicamente, un profilo che l’area tecnica azzurra individua come mediano da collocare nel 3-4-2-1 o 3-5-2 di Frustalupi. In mezzo al campo la Primavera può contare sulla qualità di Iaccarino ma pecca un po’ di fisicità, risorsa fondamentale in un campionato come il Primavera 1, che Coli Saco già conosce. Nella scorsa stagione il centrocampista francese ha portato a casa 21 presenze tra campionato e Coppa Italia Primavera con la maglia del Milan, che ha deciso di non fargli sottoscrivere il contratto da professionista

Saco è cresciuto nel vivaio del Sochaux, con cui vanta anche due presenze contro Nizza e Monaco nella Coppa Gambardella. È un torneo Under 18, che fu vinto anche da Koulibaly ai tempi del Metz. Il Napoli sta valutando attentamente le sue caratteristiche, ci sono ottime chance che Coli Saco venga promosso dopo il periodo di prova.

A cura di Ciro Troise

